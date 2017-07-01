Абель Санчес назвал Гассиева «новым Головкиным»



Абель Санчес, тренер чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянина Мурата Гассиева (25-0, 18 КО), прокомментировал победу своего подопечного над поляком Кшиштофом Влодарчиком (53-4-1, 37 КО) в четвертьфинала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).



«Мы думали, что Влодарчик заставит нас поработать побольше, — цитирует Санчеса BoxingScene. - Главная проблема Гассиева в том, что он провёл всего 25 боёв в любительском боксе, а бой против Влодарчика стал его 25-м на профессиональном ринге. Ключевой задачей было ускорение развития Мурата. Полтора года назад я говорил, что он выйдет из моего зала новым Головкиным».



Гассиев нокаутировал Влодарчика в 1/4 финала WBSS.