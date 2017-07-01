Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале WBSS

Регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинец Юниер Дортикос пообещал завершить полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с чемпионом по версии IBF россиянином Муратом Гассиевым нокаутом.



«Спасибо всем, кто пришел сегодня на поединок, в бою я увидел именно то, на что рассчитывал. Я уже начинаю подготовку к бою. Прогноз? Я нокаутирую Гассиева», — сказал Дортикос.



31-летний Дортикос провел на профессиональном ринге 22 боя, все выиграл (21 нокаутом).



Бой между Гассиевым и Дортикосом может пройти в январе в России.



«Бой с Дортикосом состоится в январе, дату скоро объявят. Существует несколько вариантов, где он может пройти. Рассматривается США, но можем забрать бой в Россию», — приводит ТАСС слова директора компании «Урал боксинг промоушен» Алексея Васильева.