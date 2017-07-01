Регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинец Юниер Дортикос пообещал завершить полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с чемпионом по версии IBF россиянином Муратом Гассиевым нокаутом.
«Спасибо всем, кто пришел сегодня на поединок, в бою я увидел именно то, на что рассчитывал. Я уже начинаю подготовку к бою. Прогноз? Я нокаутирую Гассиева», — сказал Дортикос.
31-летний Дортикос провел на профессиональном ринге 22 боя, все выиграл (21 нокаутом).
Бой между Гассиевым и Дортикосом может пройти в январе в России.
«Бой с Дортикосом состоится в январе, дату скоро объявят. Существует несколько вариантов, где он может пройти. Рассматривается США, но можем забрать бой в Россию», — приводит ТАСС слова директора компании «Урал боксинг промоушен» Алексея Васильева.
15:16 Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях 35 | Бокс / Фото
14:58 Мурат Гассиев поланирует перейти в супертяжелый дивизион 41 | Бокс
14:24 Себастьян Феттель: В гонке нужно хорошо стартовать и прессинговать соперников 69 | Формула-1
12:51 Абель Санчес назвал Гассиева «новым Головкиным» 89 | Бокс
12:39 Дортикос пообещал нокаутировать Гассиева в полуфинале WBSS 124 | Бокс
12:09 Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя) 173 | Бокс / Видео
11:58 Влодарчик: Знал, как будет драться Гассиев, но это не помогло 192 | Бокс
11:39 Мурат Гассиев нокаутировал Кшиштофа Влодарчика 164 | Бокс / Главные новости спорта
11:18 НБА. 15 очков Леня не спасли «Финикс» от розгромного поражения от «Клипперс», «Мемфис» обыграл «Голден Стэйт» и другие результаты 95 | Баскетбол
10:27 НХЛ. Стэмкос, Копитар и Кутюр – звезды игрового дня 96 | Хоккей
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (349)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.