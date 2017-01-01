Денис Лебедев: Гассиев - простой однообразный боксер, он не выйдет в финал WBSS

Российский боксер Денис Лебедев высказал мнение, что его бывший соперник и соотечественник чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев не выйдет в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).



Напомним, в ночь на 22 октября Гассиев проведет бой против поляка Кшиштофа Влодарчика в рамках 1/4 финала WBSS.



«В бою Гассиев — Влодарчик, при всем уважении к Кшиштофу, я думаю, что победит Мурат. Но в следующем бою Мурату придется очень тяжело, думаю, он не справится с Дортикосом, потому что то, что не сделал я в бою с Муратом, наверняка, сделает Дортикос.



Это удивительный боксер, он умеет драться и вблизи и на дистанции. Мурат, к сожалению или к счастью, наверное, это ему решать и его болельщикам, не хочу никого оскорбить или обидеть, — он простой однообразный, силовой боксер. Дортикос умеет двигаться, уклоняться, менять углы атак и даже скажу, удар справа у него самый тяжелый в этом весе, – сказал Лебедев.