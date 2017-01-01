Пулев остается официальным претендентом на титул IBF

Болгарский боксер Кубрат Пулев (25-1, 13 КО) из-за травмы отказавшийся от запланированного на 28 октября в Кардиффе поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), остается официальным претендентом по линии Международной боксерской федерации (IBF).



Пулева в бою с Джошуа заменит третий номер рейтинга организации камерунец Карлос Такам (35-3-1, 27 КО), а сам болгарин после восстановления сможет претендовать на титульный поединок. Об этом сообщили в Международной боксерской федерации, отметив, что Пулев потерял шанс выйти в ринг из-за травмы, а не по любой другой причине.



Подтвердил эту информации и сам Пулев. «Я все еще жду этого поединка и, думаю, что это лишь вопрос времени, - заявил боксер. – Такие ситуации заставляют мое сердце биться сильнее».



Напомним, Пулев был вынужден отказаться от боя с Джошуа из-за травмы грудной мышцы , полученной в ходе подготовки к бою.





