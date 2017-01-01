Джошуа: Поставлю на победу Белью в его бою с Хэем.

17 декабря в Лондоне на O2 Arena в рамках тяжелого веса (свыше 90,7 кг) состоится реванш между британцами Тони Белью (28-2-1, 18 КО) и Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО).



В первом поединке, несмотря на статус явного аутсайдера, «Бомбардировщик» Белью досрочно остановил «Хэймейкера», воспользовавшись полученной оппонентом травмой ахилла.



В реванш Дэвид Хэй снова входит в роли фаворита, что не мешает действующему чемпиону дивизиона Энтони Джошуа поставить на победу Белью: «Прежде всего, поздравляю Белью, здорово, что он заполучил реванш. Знаю этого парня, уважаю его. Обязательно буду присутствовать в рингсайде. Поставлю на победу Тони.



Мне кажется, Хэй в первом поединке слишком уверовал в свою непобедимость, — предполагает Джошуа. — Белью боксировал с умом, хорошо двигался, а Хэй пытался поймать его разовым ударом. Дэвид попал несколько раз, но Тони это не впечатлило. Наоборот, это повысило его уверенность в себе».



Напомним, сам обладатель титулов по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа 28 октября на Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс) выйдет в ринг против камерунца Карлоса Такама (35-3-1, 27 КО).



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