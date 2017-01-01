Джошуа: Бой со мной — золотой билет для Такама

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) поделился мнением о предстоящем сопернике из Камеруна Карлосе Такаме (35-3-1, 27 КО).



«После моего боя с Домиником Бризилом Такам дождался меня в отеле и сказал, что хочет боя со мной, — цитирует Джошуа BoxingScene. - Он специально приехал на мой поединок и дождался меня на ресепшене. Я знаю этого парня — он большой, массивный. Думаю, его будет сложнее отправить в нокаут, чем Пулева, он невероятно крепкий. Знаю, он не ляжет в первом раунде. С таким настроем против меня выходят все оппоненты. Вражеская территория, чужие болельщики — им нечего терять. Бой со мной — золотой билет для Такама, чтобы шокировать мир».



Напомним, 28 октября Джошуа должен был сразиться с Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО), однако тот снялся с боя из-за травмы грудной мышцы, поэтому болгарина заменил Такам.







