Ломаченко: Снимаем для Ригондо «Возвращение Чебурашки» (+Видео)

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) подшутил над своим будущим соперником – кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), надев шапочку с ушами на тренировку, и скопировав, таким образом, Чебурашку из знаменитого советского мультфильма.



«Мы снимаем «Возвращение Чебурашки», новые серии. Премьера мультсериала состоится 9 декабря в Нью-Йорке - не пропустите!», - написал Ломаченко.



Напомним, недавно кубинский боксер Ригондо поведал журналистам о своем тяжелом детстве, рассказав, что родители заставляли его в детстве смотреть мультфильмы производства СССР вроде «Чебурашки и Гены». За свои детские переживания он и обещал отомстить украинскому боксеру Ломаченко.Бой 9 декабря Ломаченко-Ригондо станет самым посещаемым боксерским поединком в истории Madison Square Garden – за первую неделю продаж на вечер бокса были распроданы все билеты.