Джошуа подтвердил, что в 2018 году проведет бой с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии WBA британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) заявил, что в 2018 году проведет поединок со своим соотечественником и экс-чемпионом по трем престижным версиям Тайсоном Фьюри (25-0, 18 КО).
Фьюри на прошлой неделе сообщил, что в 2018 году проведет три «больших» боя – в апреле, летом и в конце года. В комментариях Джошуа заявил, что он выйдет на ринг против Фьюри в следующем году.
«Я связался с ним, а он – со мной. Все, что вы, вероятно, видите в социальных сетях, происходит и за кулисами, - приводит слова Джошуа Daily Mail. - Если я могу что-то сделать, чтобы поддержать его и помочь вернуться на ринг, то сделаю, потому что нам нужны такие люди, как он. Фьюри приносит в спорт самое лучшее, он привлекает внимание к спорту и приносит пользу всем.
Я с нетерпением жду его возвращения, так как он талантливый и хороший боец».
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