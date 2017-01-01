Хирн: Поражение Хэя во втором бою с Белью станет завершением его карьеры

Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от повторного поединка между своим клиентом, почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Белью (28-2-1, 18 О) и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО).



«Белью — один из самых недооценённых боксёров в мире, — приводит слова Хирна BoxingScene. - Он не выглядит, как Джошуа или тот же Хэй, но у него большое сердце, и он может по-настоящему хорошо драться.



В этот раз я вижу его фаворитом в поединке. Перед вами будет парень, который верит в свою победу. Он принимал самые тяжёлые удары Хэя пять раундов. Это будет отличный бой для супертяжёлого веса. Если Хэй проиграет, то это станет завершением его карьеры».



Второй бой Дэвида Хэя и Тони Беллью состоится 17 декабря на O2 Arena в Лондоне (Великобритания). Первая их встреча завершилась досрочной победой Белью в 11-м раунде.





