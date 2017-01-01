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Стиверн еще не подписал контракт на реванш с Уайлдером

Стиверн еще не подписал контракт на реванш с УайлдеромКанадец Бермейн Стиверн (25-2-1, 21 КО) до сих пор не подписал контракт на реванш с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО), несмотря на то, что телеканал Showtime уже официально объявил о бое. Об этом сообщает Boxingscene.

Менеджмент Стиверна в лице Джоша Дубина и Джеймса Принса констатирует, что они до сих пор не достигли соглашения с промоутером Бермейна Доном Кингом. Последний договорился с представителями Уайлдера, но при этом «забыл» согласовать контрактные условия Стиверна с его менеджерами. 

Напомним, что Бермейн получил шанс вернуть титул чемпиона мира в рамках вечера бокса 4 ноября в Бруклине (США), после того как Луис Ортис, с которым Уайлдер должен был драться изначально, провалил допинг-тест.


По материалам: vringe.com
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Бой Стиверн-Уайлдер состоится 17 января
Уайлдер и Стиверн договорились
 
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