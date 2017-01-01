Майк Тайсон: Владимир Кличко навечно вошел в топ-10 лучших боксеров всех времен

Экс-чемпион мира в супертяжелом весесчитает, чтовходит в топ-10 лучших боксеров в истории.«В любом случае, Владимир Кличко навечно вошел в топ-10 лучших боксеров всех времен, - цитирует Тайсона Sport1. - Он чуть было не побил рекорд Джо Луиса по времени владения чемпионским поясом (Луис владел своим титулом 11 лет 8 месяцев и 7 дней).Люди не могли даже подумать, что белый супертяжеловес станет настолько успешным. Впрочем, в очном поединке я бы Владимира победил по очкам.Вокруг большинства белых боксеров поднимается большая шумиха, но когда случается настоящий бой, их обычно быстро выносят из ринга. У братьев же Кличко были поражения, но они никогда не сдавались, возвращая славу и титулы», – сказал Тайсон.Напомним, в начале августа Владимир Кличко объявил о завершении карьеры боксера.