Тренер Джошуа: 8-унциевые перчатки в бою Мейвезер–Макгрегор роли не сыграют

Сегодня Атлетическая комиссия штата Невада рассмотрит запрос Флойда Мейвезера-младшего на замену перчаток с 10-унциевых на 8-унциевые в его предстоящем поединке против Конора Макгрегора. По мнению Флойда, так Конор будет чувствовать себя увереннее, а бой получит больше интриги.Однако, британский тренер Роб Маккрэкен, в том числе отвечающий за подготовку Энтони Джошуа, не считает, что 2 унции сыграют сколько-нибудь важную роль.«Они оба уже набрали оптимальную форму, так что нет особого значения (10-ти или 8-ми унциевые перчатки), — отметил Маккрэкен в интервью Sky Sports News. — Возможно, если ты являешься разрушительным панчером, это тебе немного поможет, но в таком случае ты и в 10-унциевых перчатках будешь разрушителен. Да, травмы и сечки становятся более вероятными, но поскольку они основательно готовятся к 12-раундовому бою, это не должно сыграть существенную роль».Поединок Мейвезер-Макгрегор о правилам бокса пройдет 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).