Дэйна Уайт: Флойд не нокаутер, и Конор не опасается его ударной мощи

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что предложение Флойда Мэйвезера провести бой против Конора Макгрегора в 8-унцовых перчатках, более выгодно его бойцу.«Это определенно дает преимущество Конору. Флойд – не большой нокаутер, он вообще не нокаутер, - приводит слова Уайта Boxingscene. - Его стиль построен на защите, он использует перчатки, чтобы защищать себя. Перчатки меньшего размера означают, что у Конора появляется больше пространства, куда он может бить.Мы хотели драться в перчатках меньшего размера, но они были против, а теперь Флойд внезапно передумал. На следующей неделе у нас назначено заседание Атлетической комиссии штата Невада и надеюсь, что разрешат драться в 8-унцовых перчатках. Конор вообще не беспокоится насчет ударной мощи Флойда».Поединок Мейвезер – Макгрегор состоится по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе (США).