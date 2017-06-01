Вице-президент НВО: Владимир Кличко «забронировал» себе место в Зале боксерской славы много лет назад

Вице-президент американского телевизионного гиганта HBО – канала, который транслировал бои Кличко в США, Питер Нельсон подвел итоги спортивной карьеры Владимира, высоко оценив профессиональные достижения и человеческие качества украинского боксера.
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