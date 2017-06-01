Вице-президент НВО: Владимир Кличко «забронировал» себе место в Зале боксерской славы много лет назад

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Вице-президент американского телевизионного гиганта HBО – канала, который транслировал бои Кличко в США, Питер Нельсон подвел итоги спортивной карьеры Владимира, высоко оценив профессиональные достижения и человеческие качества украинского боксера.



По словам Нельсона, Владимир запомнится не только своими впечатляющими выступлениями на ринге, но и тем вкладом, который он внес в развитие бокса.



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Напомним, последний раз Владимир выходил в ринг 29 апреля, когда проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

В начале августа Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном ринге он проел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Вице-президент американского телевизионного гиганта HBО – канала, который транслировал бои Кличко в США, Питер Нельсон подвел итоги спортивной карьеры Владимира, высоко оценив профессиональные достижения и человеческие качества украинского боксера.По словам Нельсона, Владимир запомнится не только своими впечатляющими выступлениями на ринге, но и тем вкладом, который он внес в развитие бокса. Владимир Кличко «забронировал» себе место в Зале боксерской славы много лет назад, - цитирует Нельсона ESPN. - Его достижения в ринге будут увековечены в книгах-рекордерах. За пределами ринга Владимира очень уважают как настоящего посла бокса, и отличного парня, который успешно занимается филантропической деятельностью, а также уже давно зарекомендовал себя как лидер общественного мнения и человек, который всех заряжает своей глубокой приверженностью к совершенствованию Мы гордимся Владимиром, и тем, что его команда была в семье HBO Sports в течение большей части 21-летней карьеры украинца. Мы желаем успехов ему и счастья его семье, в период, когда Владимир начинает писать следующую главу своей жизни».Напомним, последний раз Владимир выходил в ринг 29 апреля, когда проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.В начале августа Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном ринге он проел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.