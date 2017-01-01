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Гвоздик: Надеюсь, бой с Уордом состоится, попытаюсь его впечатлить

Гвоздик: Надеюсь, бой с Уордом состоится, попытаюсь его впечатлить

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (13-0, 11 КО) в интервью BoxingTalk рассказал об уровне готовности к предстоящему поединку против американца Крэйга Бейкера (17-1, 13 КО), о возможном поединке с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO Андре Уордом (32-0, 16 КО) и о впечатлениях от победы соотечественника и друга Василия Ломаченко (9-1, 7 КО). 

«Всё прошло идеально. В пятницу завершился этап спаррингов. Уже завтра отправляюсь в Небраску. Чувствую себя превосходно, хорошо подготовленным к поединку. Бейкер — это тёмная лошадка. Многие недооценивают этого парня, но я видел, как он дважды нокаутировал топ-проспектов, поэтому готовлюсь к тяжёлому бою. Считаю, он — реально опасен. Слабее ли Бейкер моих предыдущих оппонентов? На такой вопрос легче ответить после боя. 

Удастся ли победить досрочно? Не знаю. Никто не знает. Рассматриваю возможность досрочной победы как некий бонус. Если есть возможность нокаутировать соперника — обязательно воспользуюсь шансом. Считаю, что я обязательно должен быть готов к тому, что поединок может пройти и всю дистанцию. Не люблю и не хочу прогнозировать исход боя. Это — бокс, может произойти всё, что угодно. Дождитесь поединка, и тогда увидите всё сами». 

После интервью Боба Арума о том, что в конце года Гвоздик может сразиться с чемпионом мира Андре Уордом, было бы наивно полагать, что вопросов по поводу потенциального поединка с лидером рейтинга P4P (рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории) не будет: «Надеюсь, бой с Уордом состоится. Попытаюсь и его впечатлить своим боксом. Но я не зацикливаюсь на этом, мой фокус — на Крэйге Бейкере. Всё остальное — вне моего контроля. Это работа моих менеджеров, промоутера. Я же чувствую, что готов к титульному поединку». 

Фирменная победа Василия Ломаченко над Мигелем Марриага (25-3, 21 КО) впечатлила многих, даже знающего не понаслышке о мастерстве «Хай Тека» Александра Гвоздика.

«Ломаченко выглядел великолепно, как и всегда, - отметил Гвоздик. - Прекрасная работа. Дело в том, что выглядеть ярко против таких оппонентов, как Марриага — это очень непросто. Я имею в виду, когда соперник думает только лишь о том, чтобы выжить и забрать свой чек за поединок. Ломаченко же сумел сделать бой зрелищным. Он бы мог обойтись без синяков и рассечений, но в таком случае зрители бы уснули со скуки. Считаю, что Ломаченко — №1 в рейтинге P4P. Хотел бы посмотреть его бой против Майки Гарсиа или Гильермо Ригондо. Все мечтают увидеть его против топ-оппозиции. Хотя с тем же Уолтерсом конкурентного поединка не получилось. Ломаченко играл с ним, как кот с мышкой».

Бой Александра Гвоздика с Крейгом Бейкером состоится 19 августа на Pinnacle Bank Arena (Линкольн, Небраска, США) в андеркарде поединка между чемпионом WBC, WBO Теренсом Кроуфордом (31-0, 22 КО) и чемпионом IBF, WBA, IBO Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО).
Для Гвоздика это будет 4-я защита титула NABF в полутяжелом весе.

По материалам: vringe.com
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