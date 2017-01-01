Промоутер Ломаченко начал переговоры с командами Ригондо и Салидо

Глава компании Top Rank и промоутер украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг)(9-1, 7 КО) Боб Арум рассказал в интервью LA Times, что следующим соперником боксёра станет либо кубинец(17-0, 11 КО), либо мексиканец(44-13-4, 31 КО). Предварительные переговоры начаты с командами обоих боксёров.Арум подчеркнул, что бой с Ригондо состоится на арене The Theater в нью-йоркском Madison Square Garden, а реванш с Салидо пройдёт в Лос-Анджелесе. В любом случае, поединок запланирован на 9 декабря и будет транслироваться на телеканале ESPN.Напомним, что в текущем году Ломаченко провёл уже два боя. В марте он остановил Джейсона Сосу, а в начале августа сделал то же самое с Мигелем Марриагой. При этом оба боксёра капитулировали в перерывах между раундами.