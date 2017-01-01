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Кличко: Я мог заработать 20 млн за реванш с Джошуа, но драться только ради денег - самообман

Кличко: Я мог заработать 20 млн за реванш с Джошуа, но драться только ради денег - самообман

Бывший многолетний лидер супертяжелого дивизиона украинец Владимир Кличко в интервью немецкому изданию Bild рассказал о причинах, побудивших его принять решение о завершении спортивной карьеры, а также в очередной раз заявил, что деньги никогда не были для него определяющим фактором при выходе в ринг.

Как отметил Владимир Кличко, после боя с Джошуа у него было множество причин продолжать карьеру, согласившись на матч-реванш, но мотивация уже была не на должном уровне.

«У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня были 1000 причин согласиться на матч-реванш, и столько же – чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я заметил, что мотивация была не на том уровне. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя».
 

По материалам: klitschko-brothers
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