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Башир: Усик вынесет нынешнего Хука за семь раундов
Башир: Усик вынесет нынешнего Хука за семь раундовБывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (12-0, 10 КО) Джеймс Али Башир не сомневается в том, что украинец уверенно преодолеет четвертьфинальный этап турнира WBSS, на котором ему предстоит сразиmься с немецким боксером Марко Хуком (40-4-1, 27 КО).

«Усик вынесет Хука. Я считаю, что нынешнего Хука Усик нокаутирует не позднее седьмого раунда. При всем своем опыте и желании Хук не сможет продержаться дольше - Усик его нокаутирутет за семь раундов», - сказал Джеймс Али Башир в интервью BWTM Sports.

Самыми опасными для Усика соперниками в WBSS Башир считает Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева.

«Майрис Бриедис - хороший боксер. Очень хороший. Он - "темная лошадка" этого турнира. Я не думаю, что он побьет Александра Усика, но в хороший для себя день он может создать большие проблемы Усику. Гассиев - жесткий панчер, будет интересно посмотреть его бой с Усиком. Майк Перес, Юниер Дортикос - тоже могут очень тяжело ударить. Но как боксер Усик лучше их всех. Он тоже может ударить, но его главный козырь - боксерское мастерство», - сказал экс-тренер украинца.

В то же время, Джеймс Али Башир считает, что Александру Усику не нужно менять свой стиль для того, чтобы впечатлить публику.

«Мне кажется, что Усику не нужно пытаться стать более зрелищным, ведь он и так зрелищный боксер. Усик - лучший боксер мира в первом тяжелом весе. Не по каким-то отдельным компонентам, а в целом. У него зоркий глаз, хорошие рефлексы, хорошая выносливость, хороший подбородок, он хорошо работает комбинациями - он хорош во всем. Другие бойцы в этом весе хороши в тех или иных компонентах, а Усик хорош во всем», - отметил Башир.

По материалам: Boxingnews
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