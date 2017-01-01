Башир: Усик вынесет нынешнего Хука за семь раундов

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца(12-0, 10 КО) Джеймс Али Башир не сомневается в том, что украинец уверенно преодолеет четвертьфинальный этап турнира WBSS, на котором ему предстоит сразиmься с немецким боксером(40-4-1, 27 КО).«Усик вынесет Хука. Я считаю, что нынешнего Хука Усик нокаутирует не позднее седьмого раунда. При всем своем опыте и желании Хук не сможет продержаться дольше - Усик его нокаутирутет за семь раундов», - сказал Джеймс Али Башир в интервью BWTM Sports.Самыми опасными для Усика соперниками в WBSS Башир считает Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева.«Майрис Бриедис - хороший боксер. Очень хороший. Он - "темная лошадка" этого турнира. Я не думаю, что он побьет Александра Усика, но в хороший для себя день он может создать большие проблемы Усику. Гассиев - жесткий панчер, будет интересно посмотреть его бой с Усиком. Майк Перес, Юниер Дортикос - тоже могут очень тяжело ударить. Но как боксер Усик лучше их всех. Он тоже может ударить, но его главный козырь - боксерское мастерство», - сказал экс-тренер украинца.В то же время, Джеймс Али Башир считает, что Александру Усику не нужно менять свой стиль для того, чтобы впечатлить публику.«Мне кажется, что Усику не нужно пытаться стать более зрелищным, ведь он и так зрелищный боксер. Усик - лучший боксер мира в первом тяжелом весе. Не по каким-то отдельным компонентам, а в целом. У него зоркий глаз, хорошие рефлексы, хорошая выносливость, хороший подбородок, он хорошо работает комбинациями - он хорош во всем. Другие бойцы в этом весе хороши в тех или иных компонентах, а Усик хорош во всем», - отметил Башир.