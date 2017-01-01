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Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором
Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с МакгрегоромЛеонард Эллерб, советник Флойда Мейвезера и исполнительный директор его промоутерской компании, рассказал, что президент США Дональд Трамп также получил приглашение на поединок между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я не делал личного приглашения Трампу, но я сказал его отправить, и это было исполнено. Независимо от того, придёт он или нет, мы увидим классное шоу. Вся элита хочет быть вовлечена в это событие, и мы видим потрясающий интерес со всех сторон», — цитирует Эллерба BoxingScene.

Отметим, что президент США Дональд Трамп дружен с президентом UFC Дэной Уайтом, последний публично поддерживал Трампа на выборах. Сам Трамп раньше уже посещал большие бои с участием Мейвезера. Так в 2015 году он с супругой пришёл на поединок Флойда с Мэнни Пакьяо.

Поединок Мейвезер-Макгрегор по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (США).
По материалам: Чемпионат.com
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