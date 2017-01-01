16:23 Китаянка Янь Цзяю – чемпионка мира в ходьбе на 20 км; Инна Кашина – 20-я 85 | Легкая атлетика
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15:09 Игорь Главан – четвертый в ходьбе на 50 км на ЧМ в Лондоне 141 | Легкая атлетика
14:19 Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором 146 | Бокс
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13:49 Мужская сборная Украины по стрельбе из классического лука не прошла в ¼ финала на этапе КМ в Берлине 99 | Стрельба
12:10 Женская сборная Украины по стрельбе из классического лука выбыла в ¼ финала на этапе КМ в Берлине 128 | Стрельба
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11:17 Мейвезер: Макгрегор будет постоянно менять стойку и терять энергию 139 | Бокс
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