Макгрегор: Мейвезер — грязный человек, бьет жену на глазах у ребенка

Конор Макгрегор продолжает словесную перепалку с Флойдом Мейвезером. На этот раз ирландец прокомментировал слова Мейвезера о том, что Макгрегор позволил себе расистские высказывания. Кроме того, Конор прокомментировал и личную жизнь оппонента.«Он знает, что от меня не исходило никаких признаков расизма. Его отец знает это, Леонард Эллербе знает это, можете спросить у них», — приводит слова Макгрегора BoxingScene. - Никогда в жизни я не вешал на него или на других темнокожих каких-либо ярлыков. Никого не называл обезьянами, и меня раздражает, что он начинает говорить такое. Если бы я его и сравнивал с каким-то животным, то назвал бы его крысой, потому что только крыса может пытаться так манипулировать чьими-то словами и говорить о том, чего не было. Это очень чувствительная тема. Вообще, он бьет жену на глазах у ребенка, так что он очень грязный человек».Поединок Мейвезер-Макгрегор по правилам бокса пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (США).