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Ломаченко: Марриага оказался скучным – пришлось самому делать интересный бой

Ломаченко: Марриага оказался скучным – пришлось самому делать интересный бой

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко на своей странице в Facebook прокомментировал бой против Марриаги, в котором одержал досрочную победу, и рассказал о возможных соперниках в будущем.

«Я в принципе сделал все, что от меня зависело. Марриага на самом деле оказался скучным боксером в ринге со мной. Если бы я делал все по той инструкции, по которой нужно было – не пропустить ни одного удара, не посечь себе бровь, я мог это сделать. 

Мог провести бой без риска, просто на его ошибках, но тогда, мне кажется, это было бы немного скучно в ринге и для зрителя. Мне пришлось действовать самому, пришлось из этого скучного боя делать интересный поединок.

Когда и с кем ждать следующий бой? То, что я знаю – идут переговоры с Ригондо, а если с ним не договорятся, то будут снова пытаться подписать Салидо. Это то, что знаю я об их намерениях. 

По поводу Майки Гарсия? «В одно касание» такие мегафайты никто не делает. Плюс я сомневаюсь, что ему сразу же заплатят тот гонорар, который он хочет. Боюсь, как бы мне не пришлось снова там из своего кармана добавлять», – сказал украинец.

Ломаченко vs Марриага: Лучшие моменты боя (Видео)
По материалам: Sports.ru
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