Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко на своей странице в Facebook прокомментировал бой против Марриаги, в котором одержал досрочную победу, и рассказал о возможных соперниках в будущем.
21:40 Торонто. Поражения Надаля и Монфиса, победы Федерера и Александра Зверева (Видеообзор) 41 | Теннис / Видео
21:05 Вероника Марченко поборется за бронзу этапа КМ в Берлине по стрельбе из классического лука 104 | Стрельба
17:19 Десятиборец Алексей Касьянов – восьмой после трех видов на ЧМ в Лондоне 147 | Легкая атлетика
16:43 Свитолина: Я очень рада, что смогла победить Винус в двух сетах 292 | Теннис
16:09 Ломаченко: Марриага оказался скучным – пришлось самому делать интересный бой 142 | Бокс
15:48 Богдан Бондаренко в прыжках в высоту вышел в финал ЧМ в Лондоне 180 | Легкая атлетика
15:27 Наталья Семенова не прошла в финал в метании диска на ЧМ в Лондоне 133 | Легкая атлетика
15:11 Десятиборец Алексей Касьянов – 11-й после двух видов на ЧМ в Лондоне 172 | Легкая атлетика
14:50 Женская сборная Украины начала подготовку к квалификации на Евробаскет-2019 143 | Баскетбол
14:40 Елена Костевич избрана в состав Комитета атлетов Европейской конфедерации стрелкового спорта 175 | Стрельба
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Август 2017 (140)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.