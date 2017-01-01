Карл Фроч: Кличко ушел, когда должен был, с высоко поднятой головой

Сегодня, 15:58 0 | Единоборства / Бокс

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что



«Я рад тому, что он завершил карьеру», — цитирует Фроча BoxingScene. - Это было правильное решение, принятое в правильный момент. Я думаю, что он уже провел на два боя больше, чем следовало.



Все будут помнить его за бой с Энтони Джошуа в супертяжелом весе. Рой Джонс был одним из лучших боксеров, которые когда-либо жили, и он полностью запятнал свое наследие после того, как его несколько раз нокаутировали из-за того, что он слишком надолго задержался в боксе. Приятно видеть, что Кличко ушел, когда должен был, с высоко поднятой головой».

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что Владимир Кличко поступил правильно, решив завершить свою карьеру.«Я рад тому, что он завершил карьеру», — цитирует Фроча BoxingScene. - Это было правильное решение, принятое в правильный момент. Я думаю, что он уже провел на два боя больше, чем следовало.Все будут помнить его за бой с Энтони Джошуа в супертяжелом весе. Рой Джонс был одним из лучших боксеров, которые когда-либо жили, и он полностью запятнал свое наследие после того, как его несколько раз нокаутировали из-за того, что он слишком надолго задержался в боксе. Приятно видеть, что Кличко ушел, когда должен был, с высоко поднятой головой».