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Стивенсон: У Макгрегора нет ни шанса против Мейвезера, но он может гордиться собой
Стивенсон: У Макгрегора нет ни шанса против Мейвезера, но он может гордиться собойКанадский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон считает, что Конор Макгрегор уже имеет все основания гордиться достигнутым, даже при том, что у него нет ни шанса на победу в предстоящем боксёрском поединке против Флойда Мейвезера-младшего.

«Флойд преодолеет шторм первых трех раундов. Конор отправится в Вегас не за победой решением судей. У него нет шансов на победу, но он сможет покинуть ринг с высоко поднятой головой», — цитирует Адониса Montreal Journal.

«Макгрегор — хороший продавец, и UFC проделал с ним очень хорошую работу. В ходе медиа-тура он привлек внимание всего мира своими выходками. Он хороший трэштокер. Даже если у него нет шанса на победу, он все равно может гордиться тем, чего добился».   

Напомним, 26 августа Макгрегор и Мейвезер проведут 12-раундовый бой по правилам бокса. Встреча состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 кг).
По материалам: vringe.com
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