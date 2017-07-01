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09:39 Победа Ломаченко над Марриагой в фотографиях 73 | Бокс / Фото
08:35 Рейтинг ATP. Долгополов, Стаховский и Марченко ослабили свои позиции 270 | Теннис
08:20 Вашингтон. Макарова стала чемпионкой турнира, обыграв в финале Гёргес 156 | Теннис
08:04 Кис обыграла Вандевеге в финале турнира WTA в Стэнфорде 111 | Теннис
20:11 Челимо из Бахрейна - чемпионка мира в легкоатлетическом марафоне; Михайлова – 44-я 486 | Легкая атлетика
19:47 Кениец Кируи - чемпион мира в легкоатлетическом марафоне; Олифиренко – 18-й 402 | Легкая атлетика
14:40 Усэйн Болт уступил на 100-метровке Гэтлину и Колману на ЧМ в Лондоне 499 | Легкая атлетика
12:18 Тимоти Брэдли объявил о завершении карьеры боксера 497 | Бокс
11:37 Василий Ломаченко vs Мигель Марриага (Видео нокдаунов) 597 | Бокс / Видео
10:58 Стэнфорд. Кис обыграла Мугурусу и в финале сразится с Вандевеге 287 | Теннис
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