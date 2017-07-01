Победа Ломаченко над Марриагой в фотографиях

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Ломаченко досрочно победил Марриагу

Ломаченко остановил Марриагу (Видео боя)

Василий Ломаченко vs Мигель Марриага (Видео нокдаунов)

5 августа в Лос-Анджелесе (США) чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) одержал досрочную победу над претендентом на его титул, колумбийцем Мигелем Марриагой (25-3, 21 КО). После седьмого раунда соперник украинца отказался продолжать бой.

Фото Boxingscene.com