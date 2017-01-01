Уайлдер предложил Джошуа провести бой 11 ноября

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец(38-0, 37 КО) разместил видеообращение на своей странице в «инстаграме», в котором призывает Эдди Хирна, промоутера чемпиона по версиям WBA Super, IBF, IBO британца(19-0, 19 КО) организовать объединительный бой.«Эдди, я знаю, что вы не ожидали такого ухода Кличко, но не нужно рвать волосы на голове и кусать локти. Мы все еще можем поработать над датой 11 ноября. Сперва ты мне пытался подсунуть Беллью, но понял, что я слишком большой для него. Потом ты предложил мне запасной вариант в виде Диллиана Уайта.Теперь у тебя есть возможность организовать бой, который станет одним из самых больших в истории нашего дивизиона. И не надо мне говорить об официальных претендентах, думаю, что соответствующие органы отменят бои ради объединительной встречи. Этот поединок неизбежен. Так что позвоните нам, девочки. Мы будем ждать», — заявил Уайлдер.