Боб Арум: Путин запретил показывать в России бой Ломаченко, так как Василий — украинец

Глава американской компании Top Rank Боб Арум заявил, что официально посмотреть бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг)(8-1, 6 КО) против колумбийца(25-2, 21 КО) на национальном ТВ в России не смогут из-за решения тамошних властей не показывать талантливого и очень успешного боксера с национальностью «украинец».«Все на планете подписались транслировать этот бой. Кроме одной страны — России. Нет, это правда. Путин запретил показывать Ломаченко в России потому, что он (Василий) является украинцем», — подчеркнул функционер.Промоутер пошутил далее, что «будем надеяться, Белый дом не запретит ESPN, так как Трамп всегда делает то, что Путин его просит».Поединок Ломаченко – Марриага состоится в ночь на 5 августа в Лос-Анджелесе (США) на арене Microsoft Theater, вмещающей 7100 зрителей. Для Василия это будет третья защита титула.Трансляцию поединка в рамках новой сделки с Top Rank будут обеспечивать американские кабельные спортивные телеканалы ESPN и испаноязычный ESPN Deportes, до этого все бои украинца показывал HBO. В Ирландии и Великобритании эксклюзивные права на телетрансляцию купил BoxNation.