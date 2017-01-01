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Ломаченко —Марриага: Взвешивание (Фото, видео)
Состоялась официальная процедура предматчевого взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) с колумбийцем Мигелем Марриагой (25-2, 21 КО). Поединок состоится в Лос-Анджелесе (США) на арене Microsoft Theater.

На взвешивании боксеры показали следующий вес:

Василий Ломаченко  — 59,0 кг
Мигель Марриага  — 58,9 кг


Фото: Boxingscene.com

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