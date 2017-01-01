Ломаченко —Марриага: Взвешивание (Фото, видео)

Вчера, 14:53 220 | Бокс / Фото





На взвешивании боксеры показали следующий вес:



Василий Ломаченко — 59,0 кг

Мигель Марриага — 58,9 кг





Состоялась официальная процедура предматчевого взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинца Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) с колумбийцем Мигелем Марриагой (25-2, 21 КО). Поединок состоится в Лос-Анджелесе (США) на арене Microsoft Theater.На взвешивании боксеры показали следующий вес:

Фото: Boxingscene.com



