Команда Ковалева не верит в положительный результат протеста на бой с Уордом

Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО), не верят в то, что Атлетическая комиссия штата Невада удовлетворит их протест на результат матча-реванша с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО). Об этом заявила глава компании Main Events Кэти Дува.Команда Ковалева подала протест в атлетическую комиссию штата Невада, призвав признать поединок несостоявшимся.«Мы просили об этом (чтобы комиссия пересмотрела результат), но мы не ждем положительного итога— цитирует Дуву ТАСС. - Мы подали протест, поскольку невозможно было оставлять так это дело и позволить свершиться несправедливости. Другими словами, мы подали протест, чтобы заявить о своем мнении. Мы не ожидаем, что протест закончится для нас успехом».