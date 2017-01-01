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Команда Ковалева не верит в положительный результат протеста на бой с Уордом

Команда Ковалева не верит в положительный результат протеста на бой с Уордом

Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО), не верят в то, что Атлетическая комиссия штата Невада удовлетворит их протест на результат матча-реванша с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО). Об этом заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

Команда Ковалева подала протест в атлетическую комиссию штата Невада, призвав признать поединок несостоявшимся.

«Мы просили об этом (чтобы комиссия пересмотрела результат), но мы не ждем положительного итога— цитирует Дуву ТАСС. - Мы подали протест, поскольку невозможно было оставлять так это дело и позволить свершиться несправедливости. Другими словами, мы подали протест, чтобы заявить о своем мнении. Мы не ожидаем, что протест закончится для нас успехом».

По материалам: ТАСС
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