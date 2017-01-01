Ломаченко о бое Гарсия - Броунер: Я периодически засыпал под поединок

Украинского чемпиона второго полулегкого веса (до 58,9 кг) Василия Ломаченко (8-1, 6 КО) не впечатлила победа Мигеля Анхеля Гарсиа (37-0, 30 КО) над Эдриеном Броунером (33-3, 24 КО).«Да, я смотрел поединок, — цитирует «Хай Тека» BoxingScene. — Роберт Гарсиа (тренер и брат Мигеля Анхеля Гарсиа) утверждает, что Майки Гарсиа — боец топ-уровня, но лично я ничего топового в его выступлении не увидел. Да, он победил. Да, он сделал все, что должен был сделать. Но ничего выдающегося. Ничего, что делало бы его топом. К тому же все это было настолько медленно, что я периодически засыпал под поединок».Вторит своему бойцу и Тодд Дюбёф, президент Top Rank Promotions: «Я смотрел поединок, но ничего экстраординарного не увидел. Гарсиа переиграл Броунера, но вряд ли это выступление можно назвать зрелищным. Понимаете о чем я? Майки выиграл, уверенно, с огромным запасом. Но это не то выступление, после которого можно сказать: "Болельщики нуждаются в Майки Гарсиа”. Он выступил хорошо, он победил. Но стал ли он после этого поединка суперзвездой? Я такого не заметил».Эгис Климас указывает на еще одну вероятную проблему в потенциальных переговорах: «Майки Гарсиа после поединка выразился четко: "Хотите поединка — нет проблем, но на телеканале Showtime”. Он уже начинает диктовать свои условия. Мне кажется, нам с Гарсиа не по пути, а жаль, мы были заинтересованы в этом поединке. Ломаченко нуждается в именитом сопернике».