WBC показал «бриллиантовый» пояс для победителей Суперсерии

В штаб-квартире Всемирного боксерского совета (WBC) показали два инкрустированных бриллиантами чемпионских пояса, которые организация вручит победителям Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом и суперсреднем весах.Участие в турнире тяжеловесов принимает чемпион мира WBC Майрис Бриедис.В суперсреднем весе место чемпиона WBC вакантно, причем его разыграют бойцы, которые не будут боксировать в турнире. Тем не менее, победитель WBSS в этом дивизионе станет обязательным претендентом на бой с чемпионом.Общий призовой фонд дебютного сезона WBSS — $50 млн.Формат шоу предполагает участие 16 боксеров, разбитых на две весовые категории — по восемь на каждую, которые проведут в сумме 14 боев — по семь в дивизионе.Система розыгрыша — плей-офф: четыре четвертьфинала, два полуфинала и финальный бой. Бои 1/4 финала состоятся в сентябре и октябре, полуфиналы — январе и феврале 2018 года, а два кульминационных поединка пройдут в мае. Победители получат приз — кубок Muhammad Ali Trophy.Состязания I сезона пройдут в суперсреднем (до 76,2 кг) и в тяжелом (до 90,7 кг) дивизионах.