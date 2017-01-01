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WBC показал «бриллиантовый» пояс для победителей Суперсерии

WBC показал «бриллиантовый» пояс для победителей Суперсерии

В штаб-квартире Всемирного боксерского совета (WBC) показали два инкрустированных бриллиантами чемпионских пояса, которые организация вручит победителям Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом и суперсреднем весах.

Участие в турнире тяжеловесов принимает чемпион мира WBC Майрис Бриедис.

В суперсреднем весе место чемпиона WBC вакантно, причем его разыграют бойцы, которые не будут боксировать в турнире. Тем не менее, победитель WBSS в этом дивизионе станет обязательным претендентом на бой с чемпионом.

Общий призовой фонд дебютного сезона WBSS — $50 млн.

Формат шоу предполагает участие 16 боксеров, разбитых на две весовые категории — по восемь на каждую, которые проведут в сумме 14 боев — по семь в дивизионе.
Система розыгрыша — плей-офф: четыре четвертьфинала, два полуфинала и финальный бой. Бои 1/4 финала состоятся в сентябре и октябре, полуфиналы — январе и феврале 2018 года, а два кульминационных поединка пройдут в мае. Победители получат приз — кубок Muhammad Ali Trophy.

Состязания I сезона пройдут в суперсреднем (до 76,2 кг) и в тяжелом (до 90,7 кг) дивизионах.

По материалам: vringe.com
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