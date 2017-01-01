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Тайсон Фьюри: Я никогда не был счастливее

Тайсон Фьюри: Я никогда не был счастливее

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился своими ощущениями после очередного объявления о завершении карьеры.

«Кажется, многие люди говорят, что я плохо себя чувствую и угнетен. Но я могу заверить, что у меня все хорошо, я не подавлен и я никогда не был счастливее», – написал Фьюри в Твиттере.
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