Двукратная олимпийская чемпионка: Я бы побила Макгрегора в боксерском ринге

34-летняя англичанка Никола Адамс, отметившаяся победами на Олимпийских играх 2012 и 2016 гг., предсказывает легкую и непременно досрочную победу Флойда Мейвезера-младшего над Конором Макгрегором в их боксерском матче.Более того, Адамс насколько не верит в боксерский талант Конора, что уверена и в своей победе над ним, если они будут соперничать по правилам классического бокса.«Я вижу интерес к этому бою, но, как по мне, Флойд Мейвеэзер одержит легкую победу, — приводит слова Николы Boxingscene. - Для всех это шоу, представление, такое себе развлечение.Поединок бойца UFC против высококлассного боксера — не то, что вы видите каждый день. Но я однозначно предвижу победу Мейвезера нокаутом.Не знаю насчет октагона, но в боксерском ринге я бы и сама точно победила Макгрегора».В апреле этого года Адамс дебютировала на профессиональном ринге и на данный момент одержала 2 победы (1 нокаутом).26 августа Макгрегор и Мейвезер проведут 12-раундовый бой по правилам бокса. Встреча состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 кг).