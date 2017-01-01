Макгрегор пообещал Мейвезеру бой-реванш по правилам MMA

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор допустил возможность реванша с американским боксером Флойдом Мейвезером только в октагоне по правилам MMA, сообщает ESPN.«Я жду 26 августа, когда весь мир будет шокирован. Мейвезер напуган, я же готов ко всему. Если после того, как он проснется после нокаута, ему захочется реванша, то он сможет получить его в октагоне», — заявил ирландец.26 августа спортсмены проведут бой по правилам бокса. Встреча состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 кг).По некоторым данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.