Промоутер: Тайсон Фьюри вернется, он не может без того, чтобы драться

Сегодня, 14:02 56 | Единоборства / Бокс

У Фрэнка Уоррена, пытавшегося организовать для бывшего чемпиона в супертяжелом весе



«Он гарантированно вернет себе эти титулы. Он не может без того, чтобы драться. Его команда продолжает бороться с UKAD. Если Тайсон на пенсии, какой в этом смысл, если он и им может сказать — забудьте, я больше не выйду в ринг», — цитирует промоутера Press Association Sport.



По словам Уоррена, перемена настроений Фьюри, вероятнее всего, связана с продолжающимся расследованием местной антидопинговой организации, которая никак не может вынести решение по поводу возможного применения Тайсоном и его братом Хьюи нандролона в 2015 году.



«Бокс за ним уже соскучился, — считает функционер. — Это же тот еще кадр, который еще и драться умеет. Он также соскучился по боксу. Будет трагедия, если он больше не выйдет в ринг, так как все еще может многое подарить поклонникам».



У Фрэнка Уоррена, пытавшегося организовать для бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) бой-возвращение в начале июля, мало сомнений в том, что недавнее объявление британцем в соцсетях о «финише» вовсе не значит, что «Цыганский принц» больше не выйдет на ринг.«Он гарантированно вернет себе эти титулы. Он не может без того, чтобы драться. Его команда продолжает бороться с UKAD. Если Тайсон на пенсии, какой в этом смысл, если он и им может сказать — забудьте, я больше не выйду в ринг», — цитирует промоутера Press Association Sport.По словам Уоррена, перемена настроений Фьюри, вероятнее всего, связана с продолжающимся расследованием местной антидопинговой организации, которая никак не может вынести решение по поводу возможного применения Тайсоном и его братом Хьюи нандролона в 2015 году.«Бокс за ним уже соскучился, — считает функционер. — Это же тот еще кадр, который еще и драться умеет. Он также соскучился по боксу. Будет трагедия, если он больше не выйдет в ринг, так как все еще может многое подарить поклонникам».