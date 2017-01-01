Ортис предупредил Макгрегора: Мейвезер постоянно бьет локтями

В сторону звезды ММА Конора Макгрегора неоднократно отпускались язвительные предостережения не зарядить в пылу борьбы Флойду Мейвезеру ногой, коленом или локтем. Однако, один из прошлых соперников Мейвезера Виктор Ортис отмечает, что Флойд и сам мастерски умеет орудовать запрещенными в боксе ударами, в частности, локтями.«Вообще, локтями у нас бить нельзя, но только если ты не Мейвезер, — приводит слова Ортиса USA Today. — Он постоянно бил меня локтями, думаю, я получил 16 или 17 таких ударов. Я говорил (рефери поединка Джо) Кортезу: "Эй, Кортез, локоть, локоть”. А он лишь повторял: "Продолжай драться, Ортис, продолжай драться, Ортис”.Я пытался противостоять этому, но в итоге дошло до того, что в одном глазу у меня начало двоиться, то есть явно возникли проблемы с сетчаткой. Другой глаз начала закрывать гематома, причем не от (легального) удара. Мейвезер бил локтями и оставался безнаказанным».Отметим, что именно Кортеза, который обслуживал бой Мейвезер-Ортис, Макгрегор пригласил в свой тренировочный лагерь для оттачивания работы в боксерском русле без нарушения прописных правил.Бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).