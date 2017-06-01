Тайсон о бое Мейвезер – Макгрегор: Конор вытащит свою задницу в ринг, чтобы его там нокаутировали

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что звезда UFC Конор Макгрегор (21-3, 18 КО) напрасно согласился драться с бывшим лучшим боксером планеты Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 26 КО) по правилам бокса.«Макгрегора просто замочат, — без всяких этих "ну, не все так однозначно", - приводит слова Тайсона Boxing Scene. — Я ж считал, что они подерутся по смешанным правилам, ММА против бокса. Типа "кто победит — боксер или ММАшник?" А Конор вытащит свою тупую задницу в ринг, чтобы его там нокаутировали, потому что Мейвезер занимается боксом всю жизнь, и Макгрегор не сможет бить ногами или проводить захваты. Нет у него какого-то там особенного шанса. Но я рад, что Конор — парень с характером. Флойд с таким еще не встречался».По мнению Майка у Макгрегора практически нет шансов даже на лаки-панч.«Нет никаких сомнений, что результат боя оставит у народа неприятный привкус, но куда уж деваться. Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно», — сказал Тайсон.Бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).