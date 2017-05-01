Мейвезер: Бой против Макгрегора – бизнес-решение, которое будут изучать в Гарварде

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в очередной раз посмеялся над слухами, что он не умеет читать.«Бизнес-решение, которое я совершил, будут изучать на занятиях в Гарварде, - цитирует Мейвезера Boxing Scene. - Поэтому, ребята, продолжайте верить всему, что обо мне говорят: «Он не умеет писать. Не умеет читать». Продолжайте верить всему этому.Очевидно, я делаю что-то правильно, если я уже заработал 800 миллионов долларов без финансовых вливаний».Известно, что Мейвезер отвергает множество спонсорских предложений, в том числе и от брендов спортивной одежды.«Зачем мне носить вещи других брендов? Nike, Adidas и Puma тоже с чего-то начинались. Я собираюсь выстроить TMT c нуля, чтобы лейбл существовал и после моей смерти, управляемый моими внуками», - заявил Мейвезер.Бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).