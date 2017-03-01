Мэйвезер: Я не опасаюсь пропустить удар коленом или локтем в бою с Конором

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весах Флойд Мэйвезер в очередной раз прокомментировал предстоящий бой с чемпионом UFC в двух весах Конором МакГрегором.«За свою карьеру я видел много людей, использующих трешток. Он неплох. Он – №2, я – №1. Смелость в нем есть, – приводит слова Мэйвезера Boxing Scene. - Опасаюсь ли пропустить дар с колена или локтя? Пусть рефери делает свою работу. Он будет решительным и честным. Атлетическая комиссия Невады позаботится о том, чтобы все было справедливым.Конор МакГрегор – воин и я это знаю. Он будет драться до конца. Он будет относиться к этому бою также, как и я: «Убей или умри». Поверьте мне: этот бой не будет скучным».12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).