Ломаченко: Готовился к Салидо, но готов и к Марриаге

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 KO) заявил, что замена мексиканца Орландо Салидо (30-13-4-1, 30 КО) на колумбийца Мигеля Марриагу (25-2, 21 KO) в качестве его соперника никак не повлияла на подготовку.
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