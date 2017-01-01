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Ломаченко: Я готов сразиться с Ригондо

Ломаченко: Я готов сразиться с Ригондо

Чемпион мира по верcии WBO во втором полулёгком весе 29-летний украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 KO) в очередной раз заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом мира WBA во втором легчайшем весе 36-летним кубинцем Гильермо Ригондо (18-0, 12 КО).

«Я уже давно сказал моему промоутеру, что хочу сразиться с Ригондо. Когда он впервые поднял тему, что хотел бы драться со мной и мы пообщались в Instagram и Twitter, я сразу позвонил своему менеджеру и сказал: «Организуйте этот бой». Что еще я должен сделать, я не знаю, но я готов сразиться с ним», - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

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Генеральный директор TOP  Rank, промоутер Ломаченко Боб Арум утверждает, что он пока не получал никакого сообщения от команды Ригондо, чтобы сделать этот бой реальностью.

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Напомним, 5 августа в Лос-Анджелесе Ломаченко проведет защиту титула в бою против колумбийца Мигеля Марриаги (25-2, 21 КО).
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