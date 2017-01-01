Официальный постер боя Мейвезер — Макгрегор. Фото:

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21:46 Максим Долгов – пятый в прыжках в воду с вышки на ЧМ в Венгрии 171 | Прыжки в воду

21:24 Итальянец Пиццо – чемпион мира в личной шпаге; Никишин – 11-й 160 | Фехтование

20:54 Ольга Харлан – чемпионка мира по фехтованию на саблях 613 | Фехтование / Главные новости спорта

20:10 Поляк Боднар выиграл «разделку» на «Тур де Франс»; Гривко – 57-й (+Видео) 175 | Велоспорт

19:27 Бостад. Феррер обыграл Вердаско и стал соперником Долгополова по финалу 193 | Теннис

17:18 Синхронное плавание переименовано в артистическое 199 | Синхронное плавание

16:40 Юлия Левченко – вторая в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако 285 | Легкая атлетика

16:08 Долгополов обыграл Кузнецова и стал первым финалистом турнира в Бостаде 341 | Теннис / Главные новости спорта

15:17 Павел Коростылев - чемпион Европы в стрельбе из малокалиберного пистолета 314 | Стрельба / Главные новости спорта