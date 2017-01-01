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Де Ла Хойя: Мейвезер навредил боксу, теперь бойцы думают только о деньгах

Де Ла Хойя: Мейвезер навредил боксу, теперь бойцы думают только о деньгах

На фоне ожидаемого грандиозного финансового успеха поединка Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора, глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя продолжает критиковать и это событие, и сам подход Флойда к спорту. Де Ла Хойя утверждает, что не разделяет методов Мейвезера, когда во главу угла ставится бизнес. 

«Как промоутер я уверен, что Мейвезезер навредил боксу, потому что бойцы теперь думают только о бизнесе, а не о спорте и тем более не о болельщиках, — заметил Оскар. —  Когда Флойд выступал у меня в андеркардах — если не ошибаюсь, тогда его промоутером был Боб Арум —  я даже не знал, кто он такой. Мейвезер реально не подавал голоса, как не демонстрировал прогресса в росте рыночной стоимости. Но когда я дрался с ним, он решил сыграть злодея, и всё стало совсем иначе.

Я думаю, он понял, что благодаря роли плохого парня сможет привлечь к себе куда больше внимания. Но это не в моем стиле. Тот же Шугар Рэй Леонард добился успеха без сквернословия, прослыв хорошим парнем. Да и вообще, есть много бойцов, которые не придерживаются этой системы Мейвезера. И я в их числе».

Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).

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По материалам: vringe.com
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