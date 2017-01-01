Де Ла Хойя: Мейвезер навредил боксу, теперь бойцы думают только о деньгах

Самый дешевый билет на бой Мейвезер - Макгрегор обойдется в 2 тысячи евро

На фоне ожидаемого грандиозного финансового успеха поединка Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора, глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя продолжает критиковать и это событие, и сам подход Флойда к спорту. Де Ла Хойя утверждает, что не разделяет методов Мейвезера, когда во главу угла ставится бизнес.«Как промоутер я уверен, что Мейвезезер навредил боксу, потому что бойцы теперь думают только о бизнесе, а не о спорте и тем более не о болельщиках, — заметил Оскар. — Когда Флойд выступал у меня в андеркардах — если не ошибаюсь, тогда его промоутером был Боб Арум — я даже не знал, кто он такой. Мейвезер реально не подавал голоса, как не демонстрировал прогресса в росте рыночной стоимости. Но когда я дрался с ним, он решил сыграть злодея, и всё стало совсем иначе.Я думаю, он понял, что благодаря роли плохого парня сможет привлечь к себе куда больше внимания. Но это не в моем стиле. Тот же Шугар Рэй Леонард добился успеха без сквернословия, прослыв хорошим парнем. Да и вообще, есть много бойцов, которые не придерживаются этой системы Мейвезера. И я в их числе».Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).