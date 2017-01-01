Ковнацки: В реванше Джошуа–Кличко все может быть иначе

Если в конце года все же состоится долгожданный матч-реванш между чемпионом мира по версиям IBF, IBO и WBA в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) из Англии и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО), легендарный украинский ветеран может поквитаться за досрочное поражение в конце апреля.
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