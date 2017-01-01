WBA отстранила Бриггса на шесть месяцев

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) приняла решение об отстранении от выступлений экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Шеннона Бриггса на шесть месяцев, сообщает BoxingScene.Дисквалификация американца связана с недавно проваленным им допинг-тестом. В организме 45-летнего Бриггса был обнаружен повышенный уровень тестостерона. Отметим, что боксёр сдавал тест незадолго до боя с Фресом Окендо. На кону того поединка должен был стоять титул по версии WBA Regular. После неудачной допинг-пробы встреча была отменена