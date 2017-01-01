Боб Арум: Ломаченко может проводить четыре боя в год

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) может увеличить количество выступлений в следующем, 2018 году, если у его промоутера Боба Арума получится реализовать задуманное. Отметим, что после перехода в профи Ломаченко только в 2014 году провел три боя, а в 2015-2016 гг. выходил в ринг дважды.
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