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Боб Арум: Ломаченко может проводить четыре боя в год

Боб Арум: Ломаченко может проводить четыре боя в год

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) может увеличить количество выступлений в следующем, 2018 году, если у его промоутера Боба Арума получится реализовать задуманное. Отметим, что после перехода в профи Ломаченко только в 2014 году провел три боя, а в 2015-2016 гг. выходил в ринг дважды.  

Напомним, что в апреле этого года Василий защитил титул, одержав досрочную победу над Джйсоном Сосой. На 5 августа у него запланирован бой с колумбийцем Мигелем Марриагой.  

«В этом году Ломаченко проведет еще один бой (помимо поединка с Марриагой), и я думаю, он один из тех, кто может проводить четыре боя в год», — сказал Арум.  - (В следующем году у Ломаченко) Будет минимум три боя, но я все же рассчитываю устроить четыре и получить несколько соперников, которых мы сможем раскручивать и делать больше PPV-бои для Ломаченко в следующем году».
По материалам: vringe.com
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