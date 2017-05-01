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Де ла Хойя — Мейвезеру: Зрители хотят видеть драму, а не беготню по рингу

Де ла Хойя — Мейвезеру: Зрители хотят видеть драму, а не беготню по рингу

Оскар де ла Хойя уверен в том, что, несмотря на все заявления Флойда Мейвезера-младшего, обещающего настоящую битву в бою с Конором Макгрегором, американец проведет предстоящий бой в присущей ему защитной манере.

«Одной из причин критики в адрес Мейвезера было то, что он превратил бокс в бизнес, просто в спектакль, — цитирует де ла Хойю BoxingScene. - Перед боем есть весь этот треш-токинг, но как только начнется сам поединок, будет скучно. И это ошибка. Так не должно быть.

Люди не хотят видеть, как бойцы бегают по рингу, стараясь выиграть решением судей по итогам 12 раундов. Люди отдают свои заработанные нелегким трудом деньги, чтобы их развлекали, и не танцами вокруг соперника. Они платят за то, что Головкин называет «большое драматическое шоу».

Напомним, 12-раундовый бой между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам бокса в рамках первого среднего веса (до 69,85 кг).
По материалам: Чемпионат.com
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