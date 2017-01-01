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Стиверн не дает Ортису «зеленый свет» на бой с Уайлдером

Стиверн не дает Ортису «зеленый свет» на бой с Уайлдером

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, канадец гаитянского происхождения Бермейн Стиверн (25-2-1, 21 КО) намерен помешать проведению поединка между обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) и кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО).

Уайлдер в ноябре может провести бой с Ортисом

Известно, что в настоящее время советник/менеджер Уайлдера Эл Хеймон ведет переговоры с промоутером Стиверна Доном Кингом на предмет выплаты Бермейну, который является официальным претендентом для Деонтея, определенной суммы за согласие отступить в сторону, дав зеленый свет бою чемпиона с Ортисом.

Однако, по информации Boxingscene, Стиверн категорически не желает ничего и никому уступать. Боксер уже нанял известную связку из менеджера Джеймса Принса и адвоката Джоша Дубина, которые отныне будут представлять его интересы на всех переговорных площадках, будь то Кинг, Хэймон или кто-либо другой.

Напомним, что с титулом Бермейн расстался именно по итогам поединка против Уайлдера в январе 2015 года, потерпев поражение по очкам. В ноябре того же года Стиверн вернулся в ринг и не без труда перебоксировал Деррика Росси, побывав в нокдауне. С тех пор канадский гаитянец не выступал. В декабре прошлого года Стиверн отправился в Россию на бой за «временный» титул WBC против Александра Поветкина, но встреча сорвалась в последний момент из-за положительной допинг-пробы россиянина.  
По материалам: vringe.com
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