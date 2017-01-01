Уайлдер в ноябре может провести бой с Ортисом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) может провести следующий поединок с официальным претендентом на титул WBA Super, небитым кубинцем Луисом Ортисом (27-0, 23 КО), сообщает BoxingScene.
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