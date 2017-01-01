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Эгис Климас: Что можно придумать лучше, чем Усик–Хук?

Эгис Климас: Что можно придумать лучше, чем Усик–Хук?

Менеджер украинского чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе Александра Усика (12-0, 10 КО) Эгис Климас рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing.ua о том, как принималось решение об участии боксёра во Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), а также причину, по которой Усик выбрал в соперники по четвертьфиналу немца Марко Хука (40-4-1, 27 КО).

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Эгис Климас: «Если честно, мы недолго думали, для нас это был самый подходящий момент. Мы специально выдержали паузу, потому что не были уверены, произойдёт это всё или нет. А когда поняли, что произойдёт, Александр сказал: "Мне даже денег не надо, просто дайте побоксировать с этими чемпионами”. Поэтому, конечно, мы сделали всё возможное, чтобы это произошло.

Из всех претендентов, Хук был самым интересным соперником, а, как мы с вами знаем, Александр хочет боксировать с самыми лучшими. Плюс все болельщики хотели, чтобы он боксировал именно с Хуком. Да и по маркетингу: что можно придумать лучше, чем Усик-Хук?»

По последней информации поединок Усик-Хук может состояться в сентябре в Киеве.

По материалам: vringe.com
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