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Поветкин вошел в список «чистых» боксеров WBC и VADA

Поветкин вошел в список «чистых» боксеров WBC и VADA

Российский супертяжеловес Александр Поветкин вошел в список «чистых» боксеров в совместном отчете Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA).

Согласно данным отчета, допинг-пробы Поветкина, которые были взяты по программе «Чистый бокс» в 2017 году, оказались отрицательными.

Напомним, в марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил перед боем с Бермейном Стиверном в декабре 2016 года.

1 июля Поветкин вернулся на ринг, победив в Москве украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental.
По материалам: Р-Спорт
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